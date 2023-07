A Sala Consilina, nel Salernitano, una donna di poco più di trent’anni è finita aggredita da tre rottweiler, subendo ferite alle gambe e alle braccia. Il proprietario dei cani è intervenuto per mettere in salvo la donna e calmare gli animali, non senza difficoltà. La vittima è stata immediatamente trasportata all’ospedale di Polla, presentando diverse lesioni, tra cui le più gravi a una caviglia e a un braccio. Le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio sono in corso da parte dei carabinieri della locale stazione.

