Dopo un lungo scrutinio durato fino alle 2:45 di notte, la Commissione elettorale dell’Ordine degli Avvocati di Nola ha concluso le attività e proclamato i consiglieri eletti. Un caloroso applauso ha accolto tutti i candidati, sia quelli eletti che quelli non eletti, per il loro contributo alla vittoria della democrazia nel contesto elettorale. L’Assemblea degli Avvocati iscritti all’Ordine di Nola si è riunita presso il Palazzo di Giustizia di Nola, Reggia degli Orsini, per le elezioni ordinarie dei 21 componenti del Consiglio dell’Ordine. Durante il processo elettorale, sono eletti i primi cinque consiglieri in base ai risultati ottenuti: Sonia Napolitano (960 voti, nella foto), Arturo Rianna (958), Arcangelo Urraro (894), Rosalba Lombardi (881), Luigi Manzi (835). L’ultimo eletto, occupante il 21° posto, è Maria Giugliano (483 preferenze).

È importante sottolineare che tutti i candidati, indipendentemente dal risultato ottenuto, hanno contribuito in modo significativo alla competizione elettorale e alla promozione dei principi democratici. La partecipazione attiva degli avvocati iscritti all’Ordine di Nola riflette il loro impegno per la tutela dei diritti e la promozione della giustizia nel contesto legale locale.

I nuovi consiglieri eletti avranno il compito di rappresentare e guidare l’Ordine degli Avvocati di Nola, lavorando per il benessere e l’interesse della comunità legale. Saranno chiamati a prendere decisioni importanti, collaborando per garantire un ambiente professionale etico e responsabile.