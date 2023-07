I carabinieri di Torre del Greco hanno arrestato un uomo di 27 anni, identificato come L.R., nel comune di Volla, in provincia di Napoli. L’uomo è accusato di detenzione di arma clandestina e ricettazione. Durante una perquisizione eseguita in collaborazione con le forze dell’ordine locali, è trovata una pistola calibro 22 con matricola abrasa, insieme a 40 proiettili. Inoltre, è rinvenuta un’altra pistola di modello PPK, risultante essere oggetto di smarrimento, contenente 7 proiettili. L’uomo è immediatamente arrestato, mentre le armi sequestrate saranno sottoposte ad accertamenti balistici al fine di determinare se siano state utilizzate in crimini o fatti di sangue precedenti. Le indagini sono ancora in corso per verificare l’origine delle armi e per eventuali collegamenti con altri reati o attività illegali.

L’operazione condotta dai carabinieri mira a contrastare il fenomeno della detenzione illegale di armi e il commercio illecito di armamenti. La presenza di armi clandestine rappresenta una grave minaccia per la sicurezza pubblica e richiede un’azione decisa da parte delle forze dell’ordine per garantire la tranquillità e la protezione dei cittadini.