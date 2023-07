Ieri mattina, un grave atto vandalico ha colpito un autobus dell’EAV presso la centralissima piazza Emanuele Gianturco ad Afragola. Sassi e bottiglie sono stati lanciati verso i vetri del veicolo, causando la rottura di uno di essi. Per fortuna, non si sono registrati danni fisici né per i viaggiatori né per il conducente. L’Organizzazione Sindacale e i Lavoratori sono profondamente preoccupati per questa ripetizione di atti vandalici, che hanno coinvolto anche altre situazioni simili nei giorni scorsi, sia di mattina che di sera, segnalando una crescente pericolosità sociale.

È fondamentale che l’EAV intervenga immediatamente per tutelare i propri conducenti e prendere misure concrete per prevenire tali atti vandalici. Chiediamo all’azienda di valutare soluzioni che aumentino la sicurezza degli autobus e dei loro passeggeri, adottando misure come vetri antigraffio o altre tecnologie di protezione.

Il sindaco Orsa commenta: “Ai lavoratori coinvolti, loro malgrado, in questi episodi, va tutta la nostra vicinanza e solidarietà. Riteniamo che non sia possibile lavorare in queste condizioni di tensione. C’è quindi bisogno che il “fenomeno vandalico” sia bloccato subito. Invitiamo l’EAV a provvedere, per quanto le compete, per tutelare in tutti i modi i Conducenti e, soprattutto le autorità locali di Afragola a stroncare questo pericolosissimo “tiro al bersaglio” verso gli autobus, prima che qualcuno possa realmente farsi male”.