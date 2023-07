Un pauroso incidente stradale si è verificato sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, nel territorio irpino, al chilometro 34 in direzione Napoli. Due veicoli sono stati coinvolti nell’incidente, con entrambi i conducenti rimasti feriti. Uno dei conducenti è rimasto intrappolato all’interno del veicolo ribaltato al centro della carreggiata. I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti per liberare il conducente dall’abitacolo dell’utilitaria. Grazie alla loro tempestiva e professionale opera di salvataggio, il conducente è stato estratto dalla vettura ribaltata e messo in sicurezza. Entrambi i conducenti feriti sono trasportati all’ospedale Moscati di Avellino per ricevere le cure necessarie. La gravità delle loro ferite non è stata specificata.

I caschi rossi hanno anche provveduto a mettere in sicurezza i veicoli incidentati per prevenire ulteriori danni o incidenti sulla carreggiata. Gli incidenti stradali sono eventi drammatici che richiedono interventi rapidi e coordinati per garantire la sicurezza delle persone coinvolte. L’opera di soccorso dei vigili del fuoco è fondamentale per garantire il benessere dei feriti e ripristinare la normalità sulla strada. Le cause esatte dell’incidente non sono fornite e potrebbero essere oggetto di indagini da parte delle autorità competenti.