I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania hanno eseguito un fermo nei confronti di un 45enne di origini marocchine, gravemente indiziato di ricettazione e riciclaggio di veicoli rubati. L’arresto è avvenuto dopo una segnalazione ricevuta da una società di automotive specializzata nella gestione di dispositivi GPS utilizzati a fini assicurativi. Grazie alle informazioni fornite dalla società, gli agenti hanno localizzato un’auto rubata che era appena parcheggiata in Via San Francesco a Patria. L’automobile, posizionata di fronte a un hotel della zona, è ritrovata con l’indiziato a bordo immediatamente sottoposto a fermo.

Durante gli accertamenti, i carabinieri hanno scoperto che il telaio del veicolo era ribattuto e che la targa e la carta di circolazione erano contraffatte. Di conseguenza, l’auto è sequestrata e sarà restituita al legittimo proprietario, che aveva subito il furto del veicolo.

Attualmente, il 45enne si trova in stato di fermo e sarà trattenuto in carcere in attesa dell’udienza. Le autorità proseguiranno l’indagine per accertare ulteriori dettagli sul coinvolgimento dell’uomo nella rete di ricettazione e riciclaggio di veicoli rubati.

L’operazione dei carabinieri di Giugliano in Campania rappresenta un successo nell’ambito della lotta contro il crimine organizzato legato al traffico illecito di auto rubate. Grazie alla collaborazione tra le forze dell’ordine e le società specializzate, è stato possibile individuare e recuperare un veicolo rubato e porre fine alle attività illecite dell’indiziato.