Nella notte scorsa, un violento incendio ha distrutto un’auto a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco per domare le fiamme e avviare le indagini sull’accaduto. L’auto incendiata appartiene a una 44enne incensurata del luogo. Le fiamme si sono propagate anche ad un traliccio e ad una cabina Enel, ma fortunatamente non ci sono feriti. L’incendio doloso si è verificato in via del Lavoro, a Torre del Greco, lasciando l’auto completamente distrutta dalle fiamme. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente per spegnere l’incendio e prevenire che si propagasse ad altre strutture circostanti. Tuttavia, il fuoco ha coinvolto anche un traliccio e una cabina Enel, causando danni aggiuntivi.

Le autorità locali hanno subito avviato un’indagine per determinare la dinamica e la matrice dell’accaduto. I Carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco si stanno concentrando sulla raccolta di prove e testimonianze al fine di identificare i responsabili dell’incendio doloso. Al momento, non sono stati riportati feriti a seguito dell’incidente.

È ancora prematuro stabilire i motivi che hanno portato all’incendio dell’auto, ma le indagini in corso cercheranno di chiarire le circostanze e verificare se vi siano eventuali collegamenti con episodi precedenti o controversie personali della proprietaria del veicolo. Gli atti di vandalismo di questo genere rappresentano una minaccia per la sicurezza pubblica e richiedono un’azione rapida e risoluta da parte delle forze dell’ordine per garantire la giustizia e prevenire futuri atti criminali.