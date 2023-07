Un’auto è andata in fiamme sull’autostrada A16 mentre l’autista stava pagando al casello di Avellino Ovest in direzione Napoli-Canosa. L’incidente ha coinvolto due giovani napoletani in gita in Irpinia, i quali sono prontamente aiutati dal personale in servizio per mettersi in salvo, evitando conseguenze più gravi. L’episodio è avvenuto in una calda giornata estiva mentre l’auto si trovava in coda al casello autostradale. Mentre il conducente stava effettuando il pagamento, l’abitacolo del veicolo ha improvvisamente preso fuoco, causando grande panico tra i passeggeri e gli altri automobilisti presenti.

Grazie alla prontezza e alla collaborazione del personale del casello, i due giovani occupanti dell’auto sono immediatamente soccorsi e messi in salvo, evitando il peggio. Nel frattempo, è stato allertato il servizio dei vigili del fuoco di Avellino, che si è tempestivamente recato sul luogo dell’incidente per gestire la situazione.

La squadra dei vigili del fuoco ha impiegato solo pochi minuti per raggiungere la scena e iniziare a combattere le fiamme. Grazie alla loro rapida risposta, l’incendio è stato circoscritto ed estinto prima che potesse propagarsi ulteriormente, limitando i danni all’auto coinvolta e prevenendo pericoli per gli altri veicoli e i passeggeri.

Le cause esatte dell’incendio sono ancora oggetto di indagine. Tuttavia, le prime ipotesi suggeriscono un possibile malfunzionamento del sistema elettrico dell’auto. Saranno necessari ulteriori accertamenti da parte delle autorità competenti per stabilire con precisione l’origine dell’incendio.