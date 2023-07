Questa notte un’auto è stata completamente distrutta dalle fiamme in via Picenna, 21. La parte posteriore di una Fiat Panda parcheggiata nelle vicinanze è stata anch’essa danneggiata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione e i Vigili del Fuoco, che hanno prontamente domato l’incendio. La vettura coinvolta nell’incidente, una Citroen C3, appartiene a una donna residente nella zona. Attualmente sono in corso indagini per determinare la dinamica dell’incendio, ma le prime informazioni escludono un’azione dolosa.

