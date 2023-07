I carabinieri di Cercola sono intervenuti in via Cavour a causa di un incendio che ha completamente distrutto un’Opel Astra parcheggiata nei pressi della fermata dei mezzi pubblici. Le fiamme hanno avvolto il veicolo, rendendo impossibile rilevare il numero di targa o il numero del telaio per identificare il proprietario. I vigili del fuoco hanno prontamente domato l’incendio, ma il veicolo è finito completamente distrutto.

Al momento, le indagini sono in corso per determinare le cause dell’incendio e per identificare chi fosse il proprietario dell’Opel Astra. Gli inquirenti stanno cercando di raccogliere qualsiasi possibile prova o informazione per giungere a una conclusione. La situazione è gestita con tempestività dalle forze di polizia e dai vigili del fuoco, ma l’evento ha comunque causato danni considerevoli al veicolo coinvolto.

Si invita chiunque possa fornire informazioni utili riguardanti l’incendio o l’identificazione del proprietario dell’Opel Astra a collaborare con le autorità competenti per facilitare le indagini. Il Comune di Cercola e le forze dell’ordine sono determinati a risolvere questo caso e assicurarsi che gli eventuali responsabili siano individuati e portati alla giustizia.

In situazioni come queste, è fondamentale che i cittadini collaborino con le autorità, fornendo qualsiasi informazione rilevante che possa aiutare a fare luce sull’incidente e a garantire la sicurezza della comunità.