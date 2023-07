Durante la notte, lungo la Statale 91 nel territorio del comune di Andretta, si è verificato un incidente in cui un’auto è andata improvvisamente a fuoco. Fortunatamente, il conducente è riuscito a salvarsi in extremis senza riportare alcuna conseguenza. Dopo aver notato la fuoriuscita di fumo e fiamme dal vano motore, l’uomo alla guida del veicolo ha avuto appena il tempo di scendere dall’abitacolo prima che le fiamme si propagassero. Oltre allo spavento comprensibile, il conducente non ha riportato alcun danno fisico.

L’incidente ha richiesto l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Bisaccia, che sono giunti sul luogo per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’auto. Grazie alla loro pronta reazione, è stato evitato un potenziale pericolo maggiore per il conducente e per altri automobilisti che transitavano lungo la strada.

Le cause dell’incendio e i danni alla vettura sono ancora oggetto di indagine. Gli esperti cercheranno di determinare le circostanze che hanno portato all’accaduto, al fine di prevenire incidenti simili in futuro e garantire la sicurezza delle strade.

Questo episodio sottolinea l’importanza di prestare attenzione ai segnali di anomalie o problemi meccanici che potrebbero verificarsi durante la guida. È fondamentale effettuare regolari controlli di manutenzione del veicolo e reagire prontamente in caso di situazioni di emergenza come questa.