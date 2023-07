Una terribile tragedia si è verificata questa mattina a Capaccio, precisamente in località Licinella, quando un’auto e uno scooter sono stati coinvolti in un violento impatto. Nell’incidente, un uomo di 45 anni, residente ad Agropoli, ha perso la vita. La vettura ha centrato un lampione nell’urto, mentre lo scooterista è stato sbalzato con forza contro il parabrezza dell’auto, finendo rovinosamente sul marciapiede. L’incidente ha lasciato la comunità locale sconvolta e ha sottolineato l’importanza della sicurezza stradale.

Questo incidente è un tragico promemoria dell’importanza della sicurezza stradale e della consapevolezza dei conducenti. Gli incidenti stradali possono accadere in qualsiasi momento e possono avere conseguenze devastanti. È fondamentale rispettare le regole del codice della strada, guidare con prudenza e attenzione, e adottare comportamenti responsabili alla guida sia per automobilisti che per conducenti di motocicli e scooter.

La notizia della morte del 45enne ha colpito profondamente la comunità di Agropoli e Capaccio.