Nel tardo pomeriggio si è verificato un grave incidente a Flumeri, in provincia di Avellino, che ha coinvolto un bus di Air Campania e un’utilitaria a bordo della quale viaggiavano tre dipendenti di un’azienda insediata nel nucleo industriale di Valle Ufita. Nell’incidente, avvenuto nei pressi di un incrocio vicino alla sede di Industria Italiana Autobus, si è verificato un violento tamponamento. Le cause esatte dell’incidente sono ancora da determinare.

L’utilitaria coinvolta nell’incidente era una Fiat Panda e si stava dirigendo verso il deposito aziendale quando è avvenuto il tragico incidente. A seguito dell’impatto, tre persone sono rimaste ferite e sono state trasferite in ambulanza presso gli ospedali di Sant’Angelo dei Lombardi e di Ariano Irpino per ricevere le cure necessarie. Le condizioni dei feriti sono descritte come preoccupanti.

Le autorità competenti stanno indagando per stabilire le cause esatte dell’incidente e valutare eventuali responsabilità. Incidenti stradali di questa gravità sottolineano l’importanza di guidare in modo responsabile, rispettando le norme del codice della strada e mantenendo la massima attenzione durante la guida.

La comunità locale esprime la propria preoccupazione per l’incidente e si unisce nel mandare pensieri di pronta guarigione alle persone coinvolte. È fondamentale che i servizi sanitari forniscano il miglior supporto possibile ai feriti, assicurando loro le cure necessarie per una pronta e completa ripresa.