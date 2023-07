La Filt Cgil Salerno ha denunciato un nuovo grave episodio di violenza ai danni di un autista di autobus, avvenuto nella mattinata del 29 luglio. Secondo quanto riportato dal sindacato, il conducente, dipendente della società Sita Sud, stava svolgendo regolarmente il suo servizio di linea nel comune di Bellizzi quando è stato vittima di minacce verbali da parte di un automobilista. Successivamente, l’autista è finito aggredito dallo stesso individuo alla prima fermata dove ha effettuato una sosta per far scendere i passeggeri.

Il sindacato ha espresso la propria solidarietà all’autista colpito dall’aggressione. Questo incidente rappresenta solo l’ultimo di una serie di episodi gravi segnalati di recente, che includono aggressioni fisiche a conducenti lungo la costiera, aggressioni a verificatori di titoli di viaggio e lanci di sassi verso gli autobus nella provincia di Salerno. Questi fatti spesso passano purtroppo nell’oblio e generano preoccupazione e paura tra il personale viaggiante.

La situazione sta diventando sempre più preoccupante, con un aumento degli episodi di violenza nelle ultime settimane. Di fronte a questa emergenza, il sindacato ritiene necessario riattivare il tavolo sulla sicurezza presso la Prefettura di Salerno. Questa iniziativa ha già portato a risultati positivi in passato ed è fondamentale per garantire un ambiente di lavoro più sicuro per gli autisti e il personale del trasporto pubblico.