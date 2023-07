L’Inps ha finalmente fornito il tanto atteso calendario dei pagamenti dell’Assegno Unico e Universale per il resto del 2023. La notizia è stata annunciata attraverso un comunicato stampa congiunto con la Banca d’Italia il 10 luglio 2023, svelando le date degli accrediti mensili per i beneficiari che rientrano in determinate condizioni.

Le date fornite riguardano esclusivamente coloro che hanno già ricevuto l’Assegno Unico e non hanno subito variazioni negli importi mensili. Inoltre, il nuovo calendario coinvolge anche i beneficiari che hanno presentato una nuova domanda o hanno avuto cambiamenti nelle condizioni del nucleo familiare nel corso dell’ultimo mese.

Per il mese di luglio, i contributi dell’Assegno Unico sono stati accreditati ai beneficiari nei giorni 17, 18 e 19. Gli accrediti per i mesi successivi sono previsti secondo il seguente schema:

Agosto: 18, 21, 22;

Settembre: 15, 18, 19;

Ottobre: 17, 18, 19;

Novembre: 16, 17, 20;

Dicembre: 18, 19, 20.

È importante sottolineare che queste date riguardano unicamente i beneficiari che rispettano determinati requisiti, tra cui:

Aver beneficiato della prestazione negli ultimi mesi;

Non aver subito variazioni negli importi erogati mensilmente.

Per chi ha rispettato queste condizioni e non ha avuto cambiamenti nella situazione familiare e di reddito, l’assegno sarà accreditato secondo il calendario stabilito. Tuttavia, nel caso in cui siano intervenute modifiche nei requisiti o nella domanda presentata, l’importo dell’Assegno Unico sarà erogato nell’ultima settimana del mese, dopo gli opportuni accertamenti.