L’amministrazione comunale di Minori ha adottato una linea dura nella lotta contro la sporcizia nella città. Il sindaco Reale ha rinnovato l’appello contro coloro che nutrono animali con avanzi di cucina, definendoli “sedicenti ‘amici degli animali'”. Il sindaco ha definito questa pratica come malsana e incivile, invitando i cittadini a desistere da tale abitudine. Il comando di Polizia Urbana è stato allertato per sanzionare coloro che, fingendosi amici degli animali, si rivelano in realtà nemici di Minori. L’amministrazione comunale ha deciso di richiamare alcuni cittadini dopo che la situazione in alcune zone della città è peggiorata.

L’amministrazione comunale ha evidenziato che è indecoroso che alcuni spazi pubblici, incluso un tratto di spiaggia vicino alla foce del fiume sotto il Piazzale Marinai d’Italia, siano imbrattati e nauseanti, privando così la comunità di un uso collettivo. Il comportamento ipocrita ed egoistico di coloro che nutrono gli animali con avanzi di cucina è stato fortemente criticato.

La situazione, considerata inaccettabile sia dal punto di vista igienico-sanitario che della convivenza civile, non sarà ulteriormente tollerata dall’amministrazione comunale.

L’intervento deciso dell’amministrazione comunale di Minori mira a preservare la pulizia e l’igiene della città, assicurando che gli spazi pubblici siano mantenuti in condizioni adeguate per l’uso collettivo. L’appello a desistere da questa pratica incivile mira a promuovere una convivenza responsabile e rispettosa sia nei confronti degli animali che degli esseri umani.