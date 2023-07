l sindaco Antonio Pannone ha emesso un’ordinanza che vieta il lavoro nei campi dalle 12.30 alle 16.30, con l’obiettivo di proteggere i lavoratori dalle alte temperature estive. La misura è annunciata dal consigliere comunale Antonio Iazzetta, che aveva precedentemente fatto una richiesta ufficiale al sindaco per adottare questa precauzione. L’ordinanza prevede anche sanzioni pecuniarie, con multe fino a 500 euro, per coloro che non rispetteranno il divieto e continueranno a lavorare durante le ore considerate più calde della giornata.

La decisione del sindaco di Afragola è accolta positivamente dal consigliere Iazzetta, il quale spera che altre misure a livello governativo possano essere adottate per tutelare tutti i lavoratori che svolgono attività all’aperto e si espongono alle alte temperature estive. Recentemente, ci sono stati casi di lavoratori che hanno perso la vita a causa delle ondate di calore, quindi è fondamentale prendere provvedimenti per garantire la loro sicurezza e salute.

Il consigliere Iazzetta ha anche sottolineato l’importanza dei controlli per garantire l’effettiva applicazione del divieto e proteggere i lavoratori che potrebbero essere esposti a rischi durante le ore più calde del giorno.

L’ordinanza, oltre a essere un passo avanti per la tutela dei lavoratori agricoli ad Afragola, rappresenta un segnale di attenzione e sensibilità verso la sicurezza e il benessere dei lavoratori in generale. Si spera che questa iniziativa possa incoraggiare ulteriori azioni a livello nazionale per affrontare i rischi legati alle alte temperature e garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti i cittadini.