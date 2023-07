La Carta giovani nazionale offre agli italiani di età compresa tra i 18 e i 35 anni l’opportunità di usufruire di diversi sconti per viaggiare e accedere a servizi turistici, culturali e di trasporto. Questo strumento, introdotto nel 2022, ha l’obiettivo di agevolare la vita dei giovani e creare occasioni di crescita, fornendo sconti dal 5% al 30% offerti da oltre 120 partner, tra operatori pubblici e privati.

Per scaricare la Carta giovani nazionale, basta scaricare l’app Io, dedicata ai servizi della Pubblica Amministrazione, sul proprio smartphone. Una volta effettuato l’accesso tramite Spid o Carta d’identità elettronica, è possibile aggiungere la Carta giovani nazionali alla sezione portafoglio dell’app.

I giovani che hanno meno di 30 anni possono inoltre utilizzare la Carta giovani nazionale anche per ottenere sconti presso esercenti facenti parte di un circuito europeo, che offre agevolazioni tra i Paesi del Vecchio Continente.

Le agevolazioni offerte dalla Carta giovani nazionale comprendono sconti fino al 30% sui biglietti dei treni, fino al 15% per viaggi in aereo e pullman, il 10% in meno per le crociere e le prenotazioni su app di affitti brevi, e uno sconto del 5% per alloggiare in strutture di Federalberghi.

In particolare, i viaggi con i treni Italo offrono uno sconto del 30%, mentre per i voli Ita Airways è possibile ottenere uno sconto del 20% o superiore, a seconda se si tratta di tratte europee o intercontinentali. Per quanto riguarda le prenotazioni online, è possibile utilizzare il codice sconto fornito dall’app, mentre in alcuni casi è sufficiente mostrare fisicamente la Carta giovani quando si effettua il pagamento.

La lista degli esercenti e delle istituzioni che offrono sconti tramite la Carta giovani nazionale viene periodicamente aggiornata e può essere consultata nell’app Io, nella sezione “Scopri le agevolazioni”. Questo strumento rappresenta un’opportunità preziosa per i giovani che desiderano viaggiare e accedere a servizi culturali e turistici a tariffe agevolate, rendendo più accessibile e conveniente l’esplorazione del nostro paese e dell’Europa.