Con l’arrivo del ciclone Circe, l’estate sembra voler cedere il passo all’autunno, portando un sollievo benvenuto dal caldo torrido che ha caratterizzato le ultime settimane. Fino a mercoledì 2 agosto, il tempo sarà stabile quasi ovunque grazie all’alta pressione di origine sub-tropicale presente sul bacino del Mediterraneo. Cieli sereni saranno predominanti, con qualche nube di passaggio e addensamenti particolarmente sulle regioni alpine e prealpine, che potrebbero portare a isolati temporali.

Nonostante il caldo si farà ancora sentire per qualche ora in tutto il Paese, con possibilità di temperature intorno ai 40°C in Sicilia, l’anticiclone delle Azzorre sta progressivamente spostando la sua influenza verso l’Islanda, aprendo la strada a una massa di aria fredda proveniente dalla Groenlandia e dalla Scandinavia. Questo porterà alla formazione di una profonda depressione sul Mare del Nord, che finirà per coinvolgere anche l’Italia.

L’evoluzione di questa situazione meteorologica sarà caratterizzata da due fasi. Entro il prossimo weekend, il ciclone Circe farà irruzione sull’Italia, portando temporali, talvolta anche forti, che coinvolgeranno numerose regioni. Questo causerà un netto crollo delle temperature, con una riduzione dell’ordine di 10-12°C rispetto all’inizio della settimana, e il caldo sarà costretto a cedere terreno.

Questa variazione nel clima sarà un’occasione per gli italiani di godersi una breve pausa dal caldo estivo e prepararsi all’avvicinarsi dell’autunno. Tuttavia, è sempre consigliabile prestare attenzione alle previsioni meteo e prendere precauzioni, soprattutto durante la fase di transizione, quando possono verificarsi improvvisi cambiamenti delle condizioni atmosferiche.