Antonio De Rienzo, 33 anni di Benevento, arrestato dai carabinieri della Compagnia locale in relazione a un presunto incendio doloso avvenuto nel quartiere Libertà nella notte del 14 ottobre 2022. L’arresto è eseguito sulla base di prove raccolte dalle immagini delle telecamere di sorveglianza e le dichiarazioni di un detenuto. Nell’incendio, un liquido infiammabile era versato sull’uscio dell’abitazione di un uomo di 32 anni. Le fiamme avevano attaccato la porta d’ingresso e si erano propagate all’interno, causando danni alle pareti, ai mobili e agli oggetti presenti nel soggiorno. Fortunatamente, la madre del 32enne si trovava nell’appartamento al momento dell’incendio e aveva potuto mettersi in salvo dopo aver sentito il crepitio delle fiamme e allertato le autorità, sebbene intossicata e ferita.

I carabinieri avevano acquisito immediatamente i video delle telecamere di sorveglianza di una farmacia e di alcune attività commerciali in via Napoli. Queste immagini mostravano un uomo che si era recato a un distributore di carburante e aveva riempito una bottiglia con un liquido infiammabile. Successivamente, l’uomo si era diretto verso la strada dove si trovava l’abitazione presa di mira e poi era stato visto correre all’indietro con una calzamaglia calata sul volto. Gli investigatori non avevano dubbi: si trattava di Antonio De Rienzo.

Successivamente, un detenuto ha riconosciuto De Rienzo nelle immagini delle telecamere e ha fornito ulteriori informazioni. Sulla base di queste prove, il pubblico ministero ha richiesto la custodia in carcere per De Rienzo, ma il giudice per le indagini preliminari ha deciso di applicare la misura degli arresti domiciliari. La decisione del giudice è stata più lieve rispetto alle richieste della procura, ma comunque restrittiva nei confronti dell’uomo