Una violenta sparatoria ha scosso Sant’Antimo, nella provincia di Napoli, quando un uomo di 37 anni è stato colpito da un proiettile mentre si trovava a bordo di uno scooter. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Aversa, in provincia di Caserta, dove attende di essere operato. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita. Secondo la ricostruzione dei fatti, il 37enne stava guidando lo scooter quando ha notato alcune persone su altri scooter. In seguito, ha udito lo sparo di colpi di arma da fuoco e ha sentito un bruciore al fianco. Immediatamente soccorso da un passante, è stato portato in ospedale per ricevere cure immediate.

I Carabinieri della compagnia di Giugliano sono intervenuti sul luogo dell’accaduto a Sant’Antimo per effettuare un sopralluogo e avviare le indagini. Durante le operazioni di ricerca, in via Solimena, sono stati rinvenuti e sequestrati 6 bossoli calibro 32 e un bossolo calibro 38.

Le indagini sono attualmente in corso e coinvolgono sia i Carabinieri di Giugliano che di Sant’Antimo. L’obiettivo principale è quello di identificare e catturare gli autori del vile attacco e fare luce sull’accaduto. Al momento, non sono ancora chiare le ragioni dietro l’aggressione e si sta cercando di raccogliere quante più informazioni possibili per arrivare alla verità.