Un’attesa ondata di calore sta colpendo Napoli e i napoletani sono costretti a fare i conti con temperature eccezionalmente elevate. Nonostante i giorni trascorsi, molti stentano a credere alla gravità della situazione. La Protezione Civile della Campania ha ricordato l’allerta per l’ondata di calore emessa dal Centro Funzionale della Regione, che prevede temperature ben al di sopra dei valori medi stagionali e un alto tasso di umidità, soprattutto nelle ore serali e notturne.

La Sala Operativa regionale ha raccomandato alla popolazione di evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, di evitare l’esposizione diretta al sole e di limitare gli spostamenti in auto. Particolare attenzione deve essere rivolta a persone cardiopatiche, anziani, bambini e soggetti a rischio. È essenziale mantenere gli ambienti correttamente ventilati e idratarsi adeguatamente bevendo acqua. Anche gli animali domestici richiedono attenzione speciale in queste condizioni di calore estremo.

Le strutture sanitarie, tra cui il pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Santobono-Pausilipon di Napoli, sono state messe in allerta per affrontare l’aumento dei casi correlati all’ondata di calore. Il direttore del Pronto Soccorso, Vincenzo Tipo, ha sottolineato che i bambini sono particolarmente vulnerabili in questo periodo critico, con il rischio di colpi di calore, insolazioni e problemi dermatologici causati dall’esposizione solare.

Il Comune di Napoli ha adottato un piano sociale per offrire supporto e assistenza alle persone vulnerabili, compresi i senza fissa dimora, durante questo periodo di condizioni climatiche estreme. È importante garantire un ambiente sicuro e confortevole per coloro che potrebbero essere maggiormente colpiti dalle temperature elevate.