Oggi e domani saranno ancora 16 le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta caldo del ministero della Salute, ma mercoledì 26 luglio si osserva un drastico cambiamento delle condizioni meteo con i bollini rossi che diventano solo due, a Bari e Catania. Ancora per oggi e domani le 16 città in rosso sono Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Massina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma. Il 26 luglio cambia il quadro meteorologico: città rosse sono Bari e Catania. Il resto delle città – sulle 27 monitorate – sono classificate con bollino giallo (16 città) e verde (9 città). Un cambiamento significativo dal 25 al 26 luglio si registra in 14 città che passano dal bollino rosso al giallo (sono Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma).

Sono 4 le classificazioni del ministero: bollino verde (condizioni meteorologiche che non comportano rischi per la salute della popolazione); bollino giallo (pre-allerta. Condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore); bollino arancione (temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili); bollino rosso (ondata di calore, condizioni ad elevato rischio che persistono per 3 o più giorni consecutivi).