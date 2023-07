Nelle ultime ore, i viaggiatori che utilizzano la rete ferroviaria italiana hanno dovuto fare i conti con notevoli ritardi e disagi. In particolare, le linee che collegano Firenze a Roma sono fortemente interessate, con alcuni treni che hanno accumulato ritardi anche superiori alle quattro ore e mezza. La causa principale di questi rallentamenti è attribuita a un inconveniente tecnico che ha coinvolto un treno nelle vicinanze di Chiusi, in direzione di Roma. Ma non sono risparmiate altre tratte ad alta velocità, con ritardi di oltre due ore su percorsi come Milano Centrale-Salerno e Venezia Santa Lucia-Napoli Centrale.

Tra i treni maggiormente colpiti dai ritardi, spicca il treno FR 9587, partito da Torino Porta Nuova con destinazione Reggio Calabria Centrale. Questo treno ha accumulato un ritardo straordinario di quattro ore e mezza lungo il percorso. Analogamente, il treno FR 9527, in partenza da Milano Centrale e diretto a Salerno, ha subito un notevole ritardo di oltre due ore, causando notevoli inconvenienti per i passeggeri.

Anche i servizi che collegano le città di Venezia, Napoli, Genova e Roma hanno subito pesanti ritardi. I treni FR 9425 (Venezia Santa Lucia-Napoli Centrale), FR 9643 (Milano Centrale-Napoli Centrale) e FR 8576 (Roma Termini-Genova Piazza Principe) hanno riportato ritardi di oltre un’ora, lasciando i passeggeri in attesa e frustrati.