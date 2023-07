Una giornata che avrebbe dovuto essere come tante altre si è trasformata in una tragica e dolorosa esperienza per Alessia Basile, una giovane donna di Marigliano. Mentre si recava al lavoro a piedi, come suo solito, sulla strada statale Variante 7bis, il destino ha scritto una pagina terribile che ha colpito il cuore della comunità locale. Abituata a viaggiare con una collega che la prendeva ogni giorno per un passaggio fino al posto di lavoro a Mariglianella, ieri mattina Alessia si è trovata a dover affrontare la strada da sola. Nessun passaggio disponibile, nessun giorno di ferie programmato, solo un destino avverso. Determinata a non mancare al lavoro, anche a costo di camminare per chilometri, Alessia ha intrapreso il tragico percorso verso il suo posto di lavoro in un’azienda tessile.

Ma lungo il ponte che collega la frazione di Faibano a Marigliano, un Tir l’ha travolta, sconvolgendo la vita di Alessia e di tutti coloro che la conoscono e amano. L’autotrasportatore alla guida del Tir è rimasto in stato di shock, rendendosi immediatamente conto della terribile tragedia che si era appena verificata. Un carabiniere fuori servizio, di passaggio in auto lungo quella strada a scorrimento veloce, si è fermato per prestare soccorso, cercando disperatamente di aiutare Alessia in una situazione che sembrava ormai senza speranza.

I soccorsi del 118 sono allertati e un’ambulanza è arrivata rapidamente sul luogo dell’incidente. Alessia è trasportata in fin di vita presso l’ospedale di Nola, dove i medici hanno fatto tutto il possibile per stabilizzarla. A causa della gravità delle lesioni riportate, è poi trasferita all’Ospedale del Mare, dove è ricoverata in rianimazione. La sua vita è appesa a un filo, mentre la comunità locale, unita nel dolore e nella preghiera, spera per un miracolo che possa salvare quella giovane e bellissima anima.

Le comunità di Marigliano e Mariglianella, sconvolte dalla notizia di questo tragico incidente, si stringono attorno ad Alessia e alla sua famiglia, offrendo sostegno, amore e speranza. Si è diffusa inizialmente una notizia errata che indicava che la giovane stesse correndo imprudentemente lungo la strada, ma ora tutti sono consapevoli della tragica verità e si mobilitano per aiutare Alessia nella sua lotta per la vita.

Alessia Basile è descritta da chi la conosce come una persona dolce, affettuosa e con un forte senso di responsabilità. Il suo sogno di una vita migliore e i progetti per il futuro sono stati improvvisamente sconvolti da un incidente tragico e imprevedibile. Ora, la comunità si unisce nella speranza che Alessia possa farcela e ritornare tra i suoi cari, continuando a realizzare i suoi sogni e progetti.