Una terribile tragedia ha colpito la comunità di Avigliano, in provincia di Potenza, quando Alessandra Martinelli, una giovane donna di 34 anni incinta di 6 mesi, è deceduta improvvisamente a causa di un’aneurisma addominale. La drammatica situazione si è verificata la sera del 17 luglio, quando la donna si è sentita male a casa ed è collassata improvvisamente. Nonostante i soccorsi del 118 abbiano prontamente intervenuto, tutti gli sforzi per rianimarla sono stati vani.

Alessandra Martinelli, residente ad Avigliano, provincia di Potenza, aveva studiato all’Università Orientale di Napoli per diverso tempo. La sera del 17 luglio, era a casa con il suo compagno quando ha iniziato a provare forti dolori all’addome. Poco dopo, la giovane ha perso conoscenza e si è accasciata sul pavimento. Il 118 è stato immediatamente allertato e sono stati inviati soccorsi in elicottero. Tuttavia, quando medici e infermieri sono giunti sul posto, Alessandra giaceva esanime. Nonostante gli sforzi intensi di rianimazione protrattisi per un’ora e mezza, la giovane donna non è riuscita a riprendersi.

Gli esami eseguiti in seguito hanno rivelato che Alessandra è deceduta a causa di un’aneurisma addominale, una condizione grave e improvvisa che ha portato alla sua morte improvvisa e inaspettata. La notizia della tragica scomparsa di Alessandra ha lasciato la comunità di Avigliano sconvolta e col cuore spezzato. Il sindaco Giuseppe Mecca ha espresso il suo dolore, descrivendo la giovane come una luce divina nel cielo, ora insieme alla sua bimba e circondata dall’affetto di una comunità devastata. La perdita di Alessandra ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di chiunque l’abbia conosciuta.