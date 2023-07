Ponticelli nuovamente teatro di un violento episodio legato al mondo della criminalità organizzata. In questa occasione, l’obiettivo degli spari è Ciro Naturale, un pluripregiudicato considerato dagli investigatori il presunto reggente del clan De Micco. L’attacco è avvenuto in via Miranda, quando tre sicari hanno aperto il fuoco contro l’uomo, colpendolo ripetutamente. Ciro Naturale, 47 anni, è raggiunto da tre colpi d’arma da fuoco all’addome, uno alla clavicola e uno allo zigomo. A seguito delle gravi ferite riportate, l’uomo è immediatamente trasportato all’ospedale Villa Betania, dove è attualmente ricoverato in condizioni gravissime. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’attacco, e sul caso sono impegnati i membri della Squadra Mobile e del Commissariato di Ponticelli.

Il clan De Micco, noto per essere attivo nella zona, ha da tempo destato l’attenzione delle forze dell’ordine per le sue attività illecite. Ciro Naturale, secondo gli investigatori, avrebbe assunto un ruolo di rilievo all’interno dell’organizzazione criminale, fungendo da reggente. La natura di questo attacco, insieme alla sua gravità, solleva numerose domande sullo stato attuale della lotta contro il crimine organizzato nella regione.

La polizia sta dedicando risorse significative all’indagine, nella speranza di individuare e arrestare i responsabili di questo brutale attacco. L’obiettivo è quello di mettere fine a un ciclo di violenza che ha già causato troppi lutti e turbative nella comunità di Ponticelli.

Il quartiere, già colpito da numerosi episodi di criminalità, si trova di nuovo al centro dell’attenzione mediatica e delle preoccupazioni dei suoi abitanti. Le autorità locali e le forze dell’ordine sono chiamate a intervenire con decisione per ristabilire la sicurezza e la tranquillità nella zona.

Nonostante gli sforzi in corso per contrastare il fenomeno della criminalità organizzata, episodi come questi dimostrano che il lavoro per sradicare il potere dei clan e riportare la legalità nelle comunità è ancora lungo e complesso. L’urgenza di una risposta efficace e coordinata diventa sempre più evidente.

La società civile, i residenti e le istituzioni locali devono unire le forze per contrastare il crimine e sostenere le forze dell’ordine nel loro impegno quotidiano. Solo attraverso una collaborazione attiva e una condanna decisa verso queste azioni violente sarà possibile porre fine al regno della criminalità organizzata e costruire un futuro più sicuro per tutti.