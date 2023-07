I carabinieri della stazione di Casavatore hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio G. R., 31enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Lo spacciatore è notato da un agente della Polizia Penitenziaria dal balcone di casa sua mentre consegnava un involucro in cambio di denaro. L’agente lo ha inseguito e bloccato e intanto ha chiamato il 112. I militari intervenuti hanno rinvenuto 3 bustine di marijuana, 1 dose di coca e 444 euro in contanti ritenuto provento illecito. Il 31enne è ora in carcere, in attesa di giudizio.

“Questo episodio dimostra che anche quando sono fuori servizio i poliziotti sono pronti a compiere il proprio dovere e a fermare criminali e delinquenti. E’ questo che ci si aspetta da loro, è quello di cui dovrebbero preoccuparsi ed invece devono essere più attenti alla burocrazia che al proprio ruolo in strada. “- dichiara il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli- “L’episodio di Casal di Principe in cui il poliziotto è punito per aver supportato dei colleghi in un arresto quando era fuori servizio ci ha fatto perdere il sonno. In questo Paese la strana macchina burocratica ed una certa mentalità hanno fatto capovolgere la situazione: chi compie il proprio dovere è un fesso o qualcuno da punire, mentre i furbi e delinquenti sono sempre tutelati ed apprezzati.”