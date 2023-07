Una disavventura marittima ha avuto un lieto fine per una famiglia napoletana, il cui motoscafo è affondato nel golfo di Genito, tra Procida e Vivara. Fortunatamente, tutti i quattro membri della famiglia, tra cui due bambini, sono stati tratti in salvo. Il motoscafo, partito dal litorale flegreo e lungo circa 7 metri, ha improvvisamente iniziato ad imbarcare acqua, finendo per scomparire tra i flutti. A bordo c’era una coppia con i loro figli di 7 e 8 anni, che si sono ritrovati inaspettatamente in mare aperto. Tuttavia, grazie all’intervento tempestivo degli occupanti di numerose imbarcazioni presenti in zona, la famiglia è stata salvata.

Durante la situazione di emergenza, la famiglia si è separata: i genitori sono stati tratti in salvo su una barca diversa dai loro figli. Fortunatamente, grazie all’efficienza delle operazioni di soccorso, sono presto riuniti a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera, giunta sul posto dopo le segnalazioni al numero di emergenza 1530.

I quattro naufraghi sono stati accertati in buone condizioni di salute, ed è stata esclusa la presenza di segni di inquinamento marino nella zona dell’affondamento.

L’intervento rapido e coordinato degli occupanti delle altre imbarcazioni e della Guardia Costiera ha permesso di evitare una tragedia e di portare in salvo tutti i membri della famiglia. Questo episodio sottolinea l’importanza di avere sempre un piano di emergenza e di seguire tutte le norme di sicurezza quando ci si trova in mare.