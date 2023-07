Il mese di agosto vedrà un incremento significativo delle buste paga per i dipendenti statali, grazie ad aumenti salariali fino a 130 euro al mese. Questo aumento è reso possibile dalla prima rata “una tantum” e dagli arretrati che verranno erogati nella prossima mensilità. I benefici riguarderanno i dipendenti della Pubblica Amministrazione, compresi quelli del settore sicurezza, ministeri, uffici comunali, sanità, istruzione e diplomazia. Le somme varieranno in base all’anzianità e al ruolo occupato, spaziando tra 23 e 130 euro al mese.

Gli aumenti salariali riguarderanno tutti i dipendenti statali, ma varieranno in base alla posizione occupata e all’esperienza lavorativa. I neoassunti riceveranno importi leggermente inferiori rispetto a quelli dei dipendenti con più anzianità e responsabilità. Allo stesso tempo, gli ambasciatori e i prefetti potrebbero godere degli aumenti più consistenti, con possibilità di ottenere fino a 1050 euro di bonus, tenendo conto degli arretrati accumulati.

Un aspetto positivo di questa iniziativa è che i dipendenti statali non dovranno presentare domande o richieste per ottenere gli aumenti salariali. L’erogazione sarà automatica e avverrà insieme alla prossima mensilità, garantendo quindi una maggiore sicurezza economica per i beneficiari.