A seguito delle numerose segnalazioni da parte dei bagnanti riguardo all’acqua maleodorante e sporca, la Guardia Costiera di Palinuro ha effettuato un intervento nel comune di Pisciotta, procedendo al sequestro di un impianto di depurazione di un noto villaggio turistico. I cittadini e i turisti si erano lamentati della torbidità del mare, soprattutto in alcune ore specifiche del giorno e della notte, accompagnata da un cattivo odore. Durante l’ispezione dell’impianto, sono fatte delle scoperte allarmanti.

Dopo vari sopralluoghi, la Guardia Costiera ha effettuato un’ispezione approfondita dell’impianto di depurazione del villaggio turistico nel comune di Pisciotta. Durante l’ispezione, è emerso che i reflui provenienti dalle vasche sature non stavano subendo il necessario trattamento per l’abbattimento della carica batterica. Invece, attraverso un canale coperto dalla vegetazione, i reflui sarebbero direttamente scaricati in mare. Di conseguenza, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno della Procura di Vallo della Lucania, l’impianto è immediatamente posto sotto sequestro per tutelare la salute dei numerosi bagnanti.