Un uomo di 42 anni è rimasto ferito gravemente da fendenti all’addome durante un diverbio nella zona di Marechiaro, noto litorale di Napoli. L’incidente ha scosso la comunità locale, evidenziando la preoccupante situazione di insicurezza che continua a affliggere la città. Immediatamente dopo l’aggressione, la vittima è trasportata d’urgenza all’ospedale Fatebenefratelli, dove è sottoposta a un intervento chirurgico per cercare di salvargli la vita. Nel frattempo, l’ufficio prevenzione generale della questura di Napoli ha avviato un’indagine per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili dell’attacco.

Questa non è la prima volta che il litorale di Marechiaro si trova al centro di atti di violenza. Un anno prima, nello stesso luogo, due minorenni finirono accoltellati da alcuni coetanei. Tale ricorrenza ha sollevato critiche da parte del deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, e del consigliere municipale Lorenzo Pascucci, che hanno sottolineato come nulla sia cambiato nonostante gli eventi passati.

Secondo gli esponenti politici, la città di Napoli è alle prese con bande di giovanissimi armati di coltelli e persino armi da fuoco, che seminano panico e violenza. La situazione generale di insicurezza è ritenuta un problema che non è affrontato con la necessaria attenzione da parte delle autorità competenti. Borrelli e Pascucci hanno espresso la loro preoccupazione riguardo al fatto che l’episodio di Marechiaro fosse ampiamente prevedibile, affermando che non sono effettuati controlli adeguati sui flussi di persone che frequentano quella zona costiera. Hanno anche citato Mergellina come un’altra area in cui la situazione è degenerata, trasformandosi in “terra di nessuno”.

I due politici hanno rilevato che le loro segnalazioni sull’insicurezza crescente sono state spesso ignorate, e temono che si debba attendere la prossima vittima prima che vengano apportati cambiamenti significativi.

L’episodio di violenza a Marechiaro evidenzia la necessità urgente di affrontare la questione della sicurezza pubblica nella città di Napoli. Le istituzioni locali e le forze dell’ordine devono collaborare per implementare misure preventive efficaci, rafforzare la presenza di agenti di polizia sul territorio e migliorare la sorveglianza in aree sensibili come Marechiaro e Mergellina.