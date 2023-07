Nella notte scorsa, un episodio di estrema violenza ha scosso Frosinone. Vincenzo Comune, un uomo di 35 anni originario di Caserta e residente da alcuni anni nel capoluogo ciociaro, è stato brutalmente attaccato e gravemente ferito con circa 15 coltellate. Attualmente, l’uomo si trova in terapia intensiva presso l’ospedale “Fabrizio Spaziani” di Frosinone, in pericolo di vita. Le circostanze che hanno portato a questa violenta aggressione rimangono avvolte nel mistero. È stato un gruppo di passanti ad aver scoperto Vincenzo Comune riverso a terra, sul selciato, nelle vicinanze della villa comunale di Frosinone. Il rapido intervento dei soccorritori ha consentito di trasportarlo immediatamente in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Le autorità sono prontamente allertate e sono avviate le indagini per fare luce su questo grave reato. La squadra mobile di Frosinone ha assunto il compito di condurre le indagini, con la supervisione della Procura. La polizia sta analizzando attentamente la scena del crimine e raccogliendo testimonianze al fine di ricostruire l’accaduto e individuare il responsabile dell’aggressione.

Nel corso delle prime fasi delle indagini, un giovane di 20 anni è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio. Tuttavia, al momento dell’interrogatorio, il sospettato non è stato in grado di fornire una spiegazione convincente sul movente dell’aggressione. Gli investigatori stanno esplorando tutte le piste possibili e stanno estendendo le indagini anche nella zona di Caserta, luogo di origine della vittima.

