Nel pomeriggio di oggi, si è verificato un grave incidente a Licinella, nel comune di Capaccio Paestum, dove un uomo di 50 anni proveniente da Brescia ha subito ustioni di secondo e terzo grado sull’addome, sui piedi e sulla mano destra. L’uomo stava eseguendo l’accensione di un barbecue utilizzando alcol, ma si è verificato un ritorno di fiamma che ha provocato le ustioni.

Dopo la chiamata di soccorso, è inviata un’eliambulanza che è atterrata all’elisuperficie nella zona delle fiere di Vallo della Lucania per prelevare immediatamente il ferito e trasportarlo d’urgenza presso il centro grandi ustioni dell’Ospedale Cardarelli di Napoli. Questo ospedale è noto per essere una delle strutture più specializzate nel trattamento di gravi ustioni e ha la competenza e le risorse necessarie per fornire una tempestiva e adeguata assistenza medica.

Le ustioni riportate dall’uomo, soprattutto all’addome, ai piedi e alla mano destra, richiedevano un’attenzione immediata e competente da parte del personale medico specializzato. Pertanto, il trasferimento in eliambulanza è necessario per garantire un rapido e sicuro trasporto verso la struttura adeguata dove poter ricevere le cure necessarie.