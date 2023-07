Un incendio ha distrutto un furgone che trasportava moto lungo l’A16 Napoli-Canosa, nel territorio del comune di Lacedonia. I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Bisaccia e di Grottaminarda sono intervenuti nel tardo pomeriggio per domare le fiamme che in breve tempo hanno completamente distrutto il veicolo e le quattro moto che trasportava. Fortunatamente, l’autista, proveniente da Viterbo e diretto a Trani, è riuscito a mettersi in salvo in tempo.

L’incendio ha provocato inevitabili disagi alla circolazione, poiché è stato necessario interrompere temporaneamente il traffico per consentire alle squadre di soccorso di spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la carreggiata. La rapida risposta dei Vigili del Fuoco ha permesso di evitare che l’incendio si propagasse ulteriormente o causasse danni a terze persone o veicoli.

Purtroppo, sia il furgone che le quattro moto a bordo sono stati completamente distrutti dalle fiamme, causando notevoli danni materiali. L’incendio rappresenta una significativa perdita per l’autista e per la ditta di trasporto coinvolta.

Al momento, le cause esatte dell’incendio non sono state ancora determinate e potrebbero richiedere ulteriori indagini. È importante valutare attentamente la sicurezza dei veicoli e adottare misure preventive per evitare incidenti di questo genere in futuro.

L’episodio mette in evidenza l’importanza di adottare adeguate misure di sicurezza durante il trasporto di merci e di essere preparati ad affrontare situazioni di emergenza. Gli autisti e le aziende di trasporto devono essere adeguatamente addestrati per reagire in modo rapido ed efficiente in caso di incidenti o incendi.