Altri problemi hanno colpito gli sfortunati utenti della Circumvesuviana, la ferrovia che collega Napoli con numerosi comuni dell’hinterland, tra cui le rinomate località turistiche di Pompei e Sorrento. A causa di un problema tecnico, la caduta di un tratto di linea elettrica aerea a Pompei, i passeggeri sono costretti a scendere dai treni e a percorrere a piedi i binari sotto il sole rovente per raggiungere la stazione più vicina. La situazione è documentata in un video che è finito sulla pagina Facebook “Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti”, una pagina che ironicamente racconta le peripezie e le problematiche degli utenti della linea. Le immagini mostrano la folla di passeggeri che, a causa del cedimento della linea aerea, sono costretti a intraprendere un percorso a piedi sulle rotaie per raggiungere la stazione successiva.

Questa nuova disavventura ha provocato notevoli disagi per i passeggeri, costretti a fare i conti con le temperature torride e l’assenza di un servizio regolare. La circolazione ferroviaria è interrotta tra Castellammare e Torre Annunziata a causa del problema tecnico, mentre il servizio continua a funzionare regolarmente tra Castellammare e Sorrento e tra Torre Annunziata e Napoli.

La sicurezza dei passeggeri è di fondamentale importanza, e il fatto che siano stati costretti a camminare sui binari è un evento preoccupante. È responsabilità dell’Ente Autonomo Volturno (EAV) assicurare la manutenzione adeguata dell’infrastruttura ferroviaria e risolvere tempestivamente eventuali problemi tecnici per garantire un servizio affidabile e sicuro.

La situazione evidenzia la necessità di investimenti e miglioramenti nell’infrastruttura ferroviaria della Circumvesuviana al fine di evitare episodi simili che mettono a rischio la sicurezza e il benessere degli utenti. È fondamentale che l’EAV si adoperi per risolvere tempestivamente il problema tecnico e ripristinare la circolazione ferroviaria nella tratta interessata.

L’utente che ha accusato un malore e ha richiesto assistenza medica dimostra la gravità della situazione e la necessità di un intervento urgente. È indispensabile che il personale di emergenza, come l’ambulanza del 118, sia adeguatamente equipaggiato e pronto a rispondere alle esigenze dei passeggeri in situazioni di emergenza come questa.