Un gruppo di turisti fermato e multato dagli agenti del comando di polizia locale di Mondragone mentre passeggiava a torso nudo sul lungomare Camillo Federico, nel cuore della zona lido della città. Le cinque persone sono identificate e multate per la violazione di un’ordinanza del sindaco Francesco Lavanga che proibisce il passeggiare in costume o a torso nudo in tutte le aree e le vie pubbliche del centro abitato, ad eccezione delle zone adibite alla balneazione. A ciascun trasgressore è contestata una multa di 500 euro, la sanzione massima prevista dal provvedimento.

I cinque turisti sono multati nelle prime ore della mattinata di un sabato caratterizzato da un cielo sereno e temperature elevate a causa dell’anticiclone Caronte. Questi sono i primi trasgressori bloccati e multati in questa stagione. L’ordinanza, che mira a preservare il decoro urbano, è firmata dal sindaco Lavanga nel luglio dell’anno scorso poco dopo il suo insediamento. L’obiettivo dell’ordinanza è contrastare abitudini spiacevoli lungo il lungomare e nelle strade di Mondragone, e rimane pienamente in vigore anche quest’estate.

Il sindaco Lavanga ha sottolineato l’importanza di preservare il decoro e la decenza nella città, che ha una forte vocazione turistica. La tutela del decoro urbano rappresenta un obiettivo prioritario per l’amministrazione comunale, e la prevenzione e il contrasto dei comportamenti indecorosi sono considerati fondamentali per migliorare la vivibilità degli spazi pubblici e la qualità della vita dei cittadini.

Nonostante la città ospiti molti turisti, il sindaco Lavanga ritiene che comportamenti inappropriati come passeggiare a torso nudo lontano dalle spiagge vadano contrastati per preservare l’immagine della città e garantire una migliore esperienza turistica.