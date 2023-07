Un’area giochi attrezzata ed uno spazio interamente dedicato al food: nasce HYRIALAND, un mini “parco all’aperto” a misura di bambino pronto ad accogliere i più piccoli ma anche le loro famiglie. L’iniziativa è della galleria commerciale HYRIA SPACE di via Variante 7bis guidata dall’imprenditrice Maria Grazia Galeotafiore. Lo start sabato 22 luglio, dalle ore 18.00 con una grande festa, animazione, mascotte, gelati e zucchero filato gratis per tutti i bambini. Predisposta anche un’area food che sarà aperta tutti i giorni fino alle ore 23.00

“Un’opportunità per le famiglie ma soprattutto per i piccoli che potranno usufruire di un’area giochi gratuita in città – dichiara Maria Grazia Galeotafiore – Da sempre il nostro mood è creare occasioni di condivisione con momenti ricreativi, in particolare in questi mesi estivi di gran caldo. L’area giochi sarà permanente e sarà aperta tutti i giorni fino a tarda sera – aggiunge – Sabato la grande festa di apertura. Vi aspettiamo”.