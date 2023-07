Una grande festa, aperta a tutto il quartiere di Scampia di Napoli e alla cittadina di Melito, ha celebrato la conclusione della terza tappa di Facile Sognare, progetto di corporate social responsibility nato da un’idea di Facile Ristrutturare, azienda del gruppo Renovars, sviluppato in collaborazione con Every Child Is My Child, onlus presieduta da Anna Foglietta. L’iniziativa, con la missione di ristrutturare spazi dedicati alla tutela di bambini e ragazzi in difficoltà, ha dato vita a La Matta Pizzeria.

Il progetto di Napoli – dopo quello di Milano e Roma – ha coinvolto La Scugnizzeria, realtà simbolo dell’impegno verso giovani che si trovano a vivere in contesti complessi, fondata da Rosario Esposito La Rossa. Grazie al contributo di 100mila euro da parte di Facile Ristrutturare, La Scugnizzeria amplia la sua presenza sul territorio con La Matta Pizzeria: una vera e propria pizzeria dove lavoreranno ragazzi del centro di salute mentale di Scampia e dove saranno organizzati laboratori creativi per i bambini intorno al magico rito del pane, sensibilizzando sul tema della cultura alimentare.

“È una gioia enorme per me oggi vedere, tra le strade in cui sono cresciuto, la nascita di un posto fino a qualche decennio fa impensabile – ha affermato Giovanni Amato, co-fondatore di Facile Ristrutturare – Quando nasci in un contesto difficile sei spronato a sognare in grande, la fame ti spinge verso il miglioramento”.

“Anche in questa tappa il nostro principale desiderio è stato quello di mettere a disposizione della comunità la nostra expertise nell’ambito delle ristrutturazioni regalando a questi ragazzi uno spazio sicuro, confortevole e inclusivo dove possano sentirsi a casa”, ha proseguito Loris Cherubini, co-fondatore di Facile Ristrutturare. “Every Child Is My Child nasce dalla consapevolezza che ogni bambino, in qualsiasi contesto, debba avere il diritto ad un’infanzia in cui il valore della dignità sia salvaguardato – ha detto Anna Foglietta, presidente di Every Child Is My Child – Per questo abbiamo scelto di iniziare con Facile Ristrutturare questa avventura, per cercare di restituire insieme quella dignità che non può prescindere da un ambiente sicuro e adeguato”. Il progetto di ristrutturazione, guidato dall’architetto Daniela De Martino, ha dato origine a una nuova distribuzione dello spazio per rispondere alle esigenze della pizzeria.

Anima dello spazio è il forno professionale donato da Facile Ristrutturare, che ha curato anche gli arredi. Lo street-artist Jorit ha, inoltre, ha realizzato per la parete principale un grande murale che raffigura due mani unite nell’atto di donare e la scritta Criscito, che in napoletano indica il lievito tradizionale.