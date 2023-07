Il centro storico di Napoli ha accolto una novità particolare: il primo WC Shop privato della città. Situato in via Atri 32, questo esclusivo negozio ha subito attirato l’attenzione dei curiosi. Offrendo un servizio essenziale in una delle zone più frequentate dai turisti, il WC Shop rappresenta una risposta al problema della carenza di bagni pubblici che affligge Napoli da tempo.

Il WC Shop è stato aperto da Enzo Pesce e suo figlio Mario, in risposta alla necessità di fornire servizi igienici accessibili e convenienti per i residenti e i visitatori di Napoli. Il centro storico della città, noto per le sue rinomate pizzerie, locali caratteristici e la vicinanza a luoghi di interesse culturale come via San Gregorio Armeno e i musei, soffre di una mancanza di bagni pubblici adeguati. Spesso, turisti e residenti si trovano costretti a fare affidamento su bar e ristoranti per poter utilizzare i servizi igienici.

All’interno del WC Shop, ogni dettaglio è curato con attenzione per garantire una piacevole esperienza. L’igiene è garantita e i locali sono dotati di impianto di climatizzazione per garantire il massimo comfort. Cinque servizi igienici completi di tutti gli accessori necessari sono disponibili per l’utilizzo dei clienti. Gli interni sono stati curati da un architetto per creare un’atmosfera accogliente. Inoltre, sono disponibili prodotti specifici su richiesta per garantire un’esperienza igienica ottimale.

Napoletani e turisti hanno accolto con entusiasmo l’apertura del primo WC Shop privato nel centro storico di Napoli. Questo tipo di servizio, noto come WC Shop, è già presente in altre parti del mondo ma mancava a Napoli. La presenza di un WC Shop privato rappresenta una soluzione innovativa per soddisfare le esigenze quotidiane dei cittadini, offrendo un servizio comodo e accessibile.