In una serata segnata da una terribile tragedia, un bambino di due anni e mezzo è ritrovato annegato nella piscina di famiglia nella periferia di Taurisano, nel Salento. La tragedia è avvenuta nonostante la presenza della madre e della nonna del piccolo, che purtroppo non si sono accorte della sua assenza fino a quando non è stato troppo tardi. Secondo quanto riportato dal Quotidiano di Puglia, il drammatico evento si è verificato nelle vicinanze della strada che collega Taurisano a Casarano, in una tranquilla contrada chiamata Ucceri. È stata la nonna a fare la scoperta terribile, trovando il corpo senza vita del nipotino nella piscina di casa.

Immediatamente chiamati i sanitari del 118 di Casarano, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del bambino. Sul posto sono giunti anche gli agenti del commissariato di polizia di Taurisano, guidati dal vicequestore Salvatore Federico, per avviare le indagini sull’incidente.

È attesa l’intervento dell’autorità giudiziaria, che potrebbe decidere di trasferire il corpo del piccolo presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce per ulteriori accertamenti medici.