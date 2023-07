Panico e preoccupazione hanno invaso largo Berlinguer, nel pieno centro di Napoli, quando un bambino di 8 anni è avvistato in sella a una mini-moto da pista, creando scompiglio tra turisti e pedoni. La scena ha attirato l’attenzione dei carabinieri, che sono intervenuti prontamente per garantire la sicurezza del bambino e di coloro che si trovavano nelle vicinanze. La madre del bambino è individuata e denunciata per abbandono di minore. La donna si trovava seduta al tavolino di un bar, dando le spalle alla piazza, mentre il suo figlio metteva in pericolo la sua incolumità e quella degli altri. La mini-moto, nonostante sembri un giocattolo a causa della sua carena, era in grado di raggiungere una velocità di almeno 50 km/h.

Il fatto ha avuto luogo in prossimità di via Toledo, una delle strade più affollate di Napoli, frequentata da cittadini e visitatori. La presenza del bambino in sella alla mini-moto ha suscitato timori e preoccupazione tra le persone presenti, che hanno temuto per la sicurezza del giovane pilota e degli altri pedoni.

I carabinieri hanno agito con prontezza, fermato il bambino e individuato la madre, intervenendo per proteggere la sua incolumità. La denuncia per abbandono di minore è presentata in quanto la donna ha lasciato il bambino senza supervisione, permettendogli di mettersi alla guida di una mini-moto in un’area pubblica altamente trafficata.