Una tragedia si è verificata oggi a Margherita di Savoia, nel nord Barese, dove un bambino di sei anni, residente a Canosa di Puglia, è annegato nelle acque antistanti il lido “Paradiso dei giovani”. Il piccolo, di origini romene, stava partecipando a un campo estivo e si trovava a giocare in mare quando si è verificato l’incidente. Nonostante i soccorsi tempestivi da parte del personale del 118 e l’intervento di un elisoccorso, il bambino è stato dichiarato deceduto. Il prossimo 21 luglio avrebbe compiuto sette anni ed era nato a Cerignola (Foggia), ma risiedeva a Canosa di Puglia.

Al momento, non si esclude nessuna ipotesi sulla causa dell’annegamento, dalle possibilità di un malore improvviso a una patologia congenita non diagnosticata. Il bambino si trovava in spiaggia come parte di un gruppo proveniente da Canosa di Puglia per il campo estivo. Si attende ora la relazione del medico legale, e potrebbe essere aperto un fascicolo di inchiesta per omicidio colposo per mancata vigilanza su minore.

Le indagini sono condotte dal medico legale e dai carabinieri della Sis (Sezione Investigativa Scientifica) dell’Arma, che stanno raccogliendo testimonianze e rilievi sul luogo dell’incidente. La tragedia ha scosso profondamente la comunità locale, mentre si cerca di comprendere le circostanze che hanno portato a questa terribile perdita.