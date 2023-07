In largo Berlinguer a Napoli, i carabinieri della compagnia Centro hanno denunciato un ragazzo di soli 12 anni trovato in possesso di un coltello dalla lama di circa 15 centimetri. Secondo quanto riportato, il minore aveva puntato la lama al fianco alla gola di alcuni coetanei durante un gioco. L’arma è prontamente sequestrata e il giovane riaffidato ai genitori. Questo episodio rappresenta solo uno dei numerosi interventi dei carabinieri, condotti recentemente nel capoluogo campano e nell’area metropolitana, al fine di contrastare il fenomeno della violenza giovanile e il possesso di armi da parte dei minori, oltre ad intensificare i controlli nelle zone ad alta frequentazione notturna.

In un’altra operazione a Marano, i carabinieri hanno sorpreso un uomo di 42 anni in possesso di uno sfollagente di metallo e un coltello lungo circa 10 centimetri. L’uomo è denunciato per porto abusivo di armi. Analogamente, un 24enne di Castellammare di Stabia è stato denunciato per nascondere un tirapugni in acciaio, il quale è sequestrato dalle autorità.

Questi interventi delle forze dell’ordine evidenziano la preoccupante diffusione del fenomeno della violenza giovanile e del possesso illegale di armi da parte dei minori. Le autorità locali stanno cercando di arginare questa tendenza attraverso un’azione mirata e controlli più severi nelle aree a rischio. La presenza dei carabinieri, sia per prevenire atti di violenza sia per garantire la sicurezza nelle zone della movida, rappresenta un impegno costante per mantenere l’ordine pubblico e proteggere i cittadini.