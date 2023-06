Una violenta lite si è verificata nella notte a Giugliano in Campania, una città situata nei pressi di Napoli. Due giovani, un 19enne e un 17enne, sono rimasti feriti durante l’incidente, che si è svolto in via Roma, all’angolo con corso Campano. Il primo ragazzo ha riportato ferite da arma da taglio al torace e alla schiena, mentre il secondo è stato colpito alla gamba destra da colpi di arma da fuoco. Entrambi sono stati prontamente trasportati all’ospedale San Giuliano di Giugliano, dove attualmente ricevono le cure necessarie. Fortunatamente, le loro vite non sono in pericolo.

Le autorità competenti sono subito intervenute sulla scena per indagare sull’incidente. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Giugliano-Villaricca sono attualmente impegnati nella ricostruzione della dinamica dei fatti al fine di determinare le cause che hanno portato alla violenta lite e identificare i responsabili. L’obiettivo delle indagini è quello di fare piena luce sull’accaduto e garantire che i responsabili vengano adeguatamente perseguiti secondo la legge.

