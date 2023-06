Il conto alla rovescia è iniziato per gli oltre 500.000 candidati che affronteranno l’esame di maturità alla “vecchia maniera”, in presenza e con un colloquio decente, dopo la parentesi del Covid. Il primo scritto, l’esame di italiano, si svolgerà il 21 giugno e rappresenta una prova temuta ma anche quella che darà il via all’esame. I siti specializzati stanno fornendo consigli e indicazioni, mentre si aspetta di conoscere la traccia ufficiale. La preparazione richiede la revisione degli autori studiati durante l’ultimo anno e l’approfondimento dei temi di attualità.

Con l’approccio dell’esame di maturità 2023, è fondamentale prepararsi in modo adeguato per affrontare le prove con sicurezza e competenza. I siti specializzati, come il Gruppo Facebook “Maturità 2023”, “Telegram Maturità 2023” e “Prima prova maturità 2023”, offrono una serie di consigli utili e indicazioni preziose per gli studenti.

Tra gli autori che potrebbero comparire nella traccia d’esame, si scommette su D’Annunzio, Manzoni e Svevo, che quest’anno sono protagonisti di importanti anniversari. È quindi necessario dedicare del tempo alla rilettura delle opere e all’approfondimento delle tematiche affrontate dai vari autori durante l’ultimo anno di studio.

Oltre alla revisione degli autori classici, è importante essere preparati sui temi di attualità che hanno tenuto banco nel corso dell’anno scolastico. L’analisi dei fatti di cronaca, delle questioni sociali, politiche ed economiche è fondamentale per affrontare al meglio la prova d’italiano e dimostrare una buona capacità di riflessione e argomentazione.

Nonostante le speculazioni, la traccia ufficiale per la prova d’italiano rimane sconosciuta fino al momento dell’esame. Gli studenti dovranno essere pronti ad affrontare qualsiasi argomento venga proposto, basandosi sulla loro preparazione generale e sulle conoscenze acquisite durante l’anno.