Gli agenti del Commissariato di Acerra hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, situata in via Umberto Nobile ad Acerra. Durante l’ispezione, l’uomo ha cercato di disfarsi di una borsa gettandola dalla finestra al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine. Tuttavia, i poliziotti sono riusciti a recuperare lo zaino e hanno scoperto al suo interno diverse armi e sostanze stupefacenti. Tra gli oggetti rinvenuti vi era una pistola replica calibro 9 con 4 proiettili e canna modificata, oltre a 56 cartucce di vario calibro. Rinvenuta anche un’arma cilindrica mono-colpo a molla. Oltre alle armi, sono scoperte 12 bustine contenenti circa 16 grammi di marijuana e 4 panetti di hashish con un peso approssimativo di 230 grammi.

La scoperta di queste armi illegali e delle sostanze stupefacenti è il risultato di un’attenta operazione di controllo da parte degli agenti del Commissariato di Acerra. L’uomo, già agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, sarà ora accusato di possesso illegale di armi da fuoco e di detenzione di sostanze stupefacenti.

Le forze dell’ordine continuano a lavorare per garantire la sicurezza della comunità e per contrastare ogni forma di illegalità sul territorio. Il controllo effettuato in via Umberto Nobile è un ulteriore esempio degli sforzi compiuti dalla polizia per combattere il crimine e mantenere l’ordine pubblico.