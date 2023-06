La tranquillità serale spezzata ieri sera a Piano di Sorrento, quando la Polizia è intervenuta dopo una segnalazione di una lite in strada. Sul posto, gli agenti hanno trovato una persona riversa a terra, con una ferita evidente al volto, e poco distante un uomo che ha cercato di disfarsi di un coccio di bottiglia alla vista degli agenti. L’episodio ha avuto luogo in una zona residenziale di Piano di Sorrento, dove di solito regna la quiete. La rapida risposta della Polizia ha permesso di garantire assistenza immediata alla persona ferita e di arrestare l’aggressore.

I poliziotti hanno subito chiamato il servizio di emergenza sanitaria, il 118, per far intervenire i soccorsi. Nel frattempo, hanno iniziato ad acquisire informazioni sulla dinamica dell’aggressione e sull’identità dell’aggressore. Dalle prime indagini è emerso che l’uomo che si trovava vicino alla scena del crimine aveva compiuto l’aggressione per futili motivi. Si tratta di un 66enne residente a Castellammare di Stabia, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati. L’aggressore è stato immediatamente arrestato dai poliziotti per lesioni personali aggravate.

Al momento dell’arresto, l’uomo ha tentato di sbarazzarsi del coccio di bottiglia che, molto probabilmente, era stato utilizzato come arma durante l’aggressione. Gli agenti hanno prontamente recuperato l’oggetto per utilizzarlo come prova materiale nelle indagini.

L’identità della persona aggredita non è stata resa nota, ma si sa che è stata soccorsa e trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie. Le sue condizioni di salute attuali non sono state divulgate.

La Polizia di Piano di Sorrento sta portando avanti le indagini per ricostruire esattamente l’accaduto e accertare se ci siano eventuali testimoni che possano fornire ulteriori informazioni utili al caso.