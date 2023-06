Due giovani sospettati di un violento pestaggio ai danni di un clochard sono al centro delle indagini delle autorità locali. La vittima, ancora non completamente identificata, è stata aggredita in strada e successivamente è stata soccorsa all’interno di una corte condominiale. Nonostante i tentativi di salvargli la vita, l’uomo è deceduto al pronto soccorso dell’ospedale di Nola, dove era stato trasportato d’urgenza.

I Carabinieri stanno lavorando per ricostruire i momenti precedenti l’aggressione, analizzando le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza installati nelle vicinanze di via Principe di Piemonte, luogo dell’attacco. L’identificazione completa della vittima è una delle priorità dell’indagine in corso.

Il sindaco di Pomigliano d’Arco, Lello Russo, ha annunciato che il Comune si farà carico dei funerali dell’uomo, sottolineando l’accoglienza e la generosità che la città ha dimostrato nei confronti di tutti i suoi cittadini. Nonostante ci siano ancora aspetti oscuri da scoprire attraverso le indagini, Russo ha affermato che la vittima era conosciuta come una persona rispettabile, che viveva di elemosina e dormiva in un parco.

L’amministrazione comunale ha preso l’iniziativa di organizzare i funerali per dare un segnale di solidarietà e di rifiuto nei confronti di questo atto di violenza. Il sindaco ha sottolineato che Pomigliano d’Arco è sempre stata una città accogliente e generosa, pronta a rispondere positivamente alle esigenze delle persone meno fortunate.

L’omicidio di un clochard ha suscitato sconcerto e indignazione nella comunità locale. È importante che l’indagine proceda con celerità per individuare e porre sotto processo i responsabili di questo brutale atto di violenza. Si spera che giustizia venga fatta per la vittima e che un simile episodio non si ripeta in futuro.