Una ragazza di appena 22 anni, finita con la sua auto contro un muro, è finita denunciata ieri dalla Polizia Municipale di Mondragone, in provincia di Caserta: erano da poco passate le 15 quando alla Sala Operativa del Comando di Polizia Locale di Mondragone, in provincia di Caserta, è giunta una segnalazione riguardante un incidente stradale avvenuto sul lungomare Camillo Federico. Gli agenti del Nucleo Infortunistica SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale) guidati da comandante della Municipale David Bonuglia sul luogo dell’incidente hanno trovato una donna in alterazione psicofisica dovuto da alcol in una vettura terminata contro un muro.

Dopo avere messo in sicurezza l’area gli agenti hanno eseguito i controlli di rito e poi denunciato la donna all’autorità giudiziaria: si tratta di una 22enne a cui è ora contestata la guida in stato di ebbrezza. L’auto è sequestrata e la patente sospesa. La giovane, inoltre, è segnalata al Prefetto.